Муфтий Чечни назвал президента Франции «террористом номер один в мире»

Президент Франции Эммануэль Макрон начал «заранее проигрышное шествие на ислам», которое рискует обернуться новыми человеческими жертвами, заявил муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев. Его заявление опубликовано в Instagram-аккаунте Духовного управления мусульман республики.

Ранее Макрон сообщил, что Париж продолжит поддерживать публикацию карикатур сатирического журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда «во имя свободы слова». Комментируя позицию французского лидера, Межиев подчеркнул, что после этого около двух миллиардов мусульман стали его заклятыми врагами.

«Президент Франции Эммануэль Макрон дал поручение повесить карикатуры на величайшего из людей — пророка Мухаммеда <…> на все правительственные здания страны. <…> Это не просто безответственное деяние, выходящее за все моральные и этические рамки, а четко спланированная атака на ислам и все мусульманское сообщество, способная обернуться новыми человеческими жертвами», — говорится в сообщении.

По словам Межиева, Макрон стал «террористом номер один в мире», оскорбив пророка Мухаммеда и «все религии».

«Ты (Эммануэль Макрон) враг человечества и всех мусульман, который не имеет никаких нравственных устоев и ценностей. <…> Вы своими руками разжигаете межнациональную и межрелигиозную рознь», — считает муфтий. (РИА Новости)