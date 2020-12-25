Можно ли верить обещаниям правительства на будущий год?

Признаться, делать прогнозы дело неблагодарное. Так как в этом вероятностно-хаотичном и недетерминированном мире они не очень-то часто подтверждаются.

Например, кто мог предположить, что тяжелый пандемический год для Азербайджана и азербайджанцев станет победоносным в плане карабахского конфликта?

Но канун Нового года, хочешь не хочешь, является временем социально-экономических и политических прогнозов.

Да, мы почти оставили позади не только Вторую Карабахскую Войну, но и основной этап не менее трудной пандемической войны, т.е. войну против самой страшной эпидемии гриппа, которая до сих пор известна человечеству. Ведущие страны уже начали вакцинацию против пандемии, и по заявлениям представителей нашего правительства стало известно, что в начале нового года и в Азербайджане начнутся аналогичные процедуры.

Поэтому без преувеличения можно сказать, что наше общество теперь в основном беспокоит только один вопрос: будет ли девальвация в следующем году? Конечно, самым доверительным источником в этом вопросе являются заявления наших министров, представителей экономического блока правительства и банковского сектора.

Когда мы писали эти строки, в парламенте обсуждался бюджет на следующий год, и по выступлениям министров нам в очередной раз давали понять, что нет поводов для беспокойства, так как правительство не прогнозирует резких падений в экономике.

Но, видимо, учитывая прошлый опыт, подобные аргументы не очень-то успокаивают наших граждан.

Во-первых, перед первой девальвацией наши официальные лица также отрицали негативный сценарий экономической эволюции.

Во-вторых, так поступают во всем мире. Представьте себе, что правительство сообщает приблизительные даты девальвации!

Согласитесь, что в таком случае трудно будет избежать социальной паники – люди сразу же начнут «штурмовать» магазины и банки, чтобы запастись продовольствием и заодно обменять национальные валюты на иностранные.

В-третьих, еще до пандемии представители правительства отмечали, что в ближайшие годы страна планирует перейти на плавающий курс национальной валюты, чтобы больше не тратить резервные средства для поддержки маната.

Пока чиновники отрицают принятие подобных решений, и у нас нет серьезных аргументов для того, чтобы не верить их словам. Плюс, некоторые обстоятельства вселяют надежду на то, что на этот раз заявлениям правительства можно верить.

Во-первых, пока что Азербайджан в первую очередь, является нефтяной страной, и его экономика тесно зависит от цены на нефть. По поводу цен на нефть можно констатировать тот факт, что несмотря на то, что резкого снижения цен не удалось избежать, но психологический барьер пройден — катастрофического снижения не случилось.

Во-вторых, страна пока еще не вышла из пандемического режима, в течение года целые секторы экономики почти остановили свою деятельность, люди в основном тратили накопленные ими средства. Поэтому очередная девальвация стала бы для них еще одним ударом. И у нас теплится надежда на то, что правительство тоже оценивает ситуацию именно таким образом.

Безусловно, переход на плавающий режим национальной валюты в каком-то смысле неизбежный процесс, но ни в коем случае нельзя забывать его социальные последствия. Кроме нефти у Азербайджана есть и крупные газовые проекты. Надо подождать момента стабилизации отечественной экономики. Торопиться в этом деле вовсе нельзя, ведь такая спешка может иметь пагубные последствия для социальной сферы.

Люди теперь наоборот ждут оживления в социально-экономической сфере, т.к. освобожденные районы Карабаха ждут своего восстановления, как известно, последнее подразумевает новые рабочие места и новые проекты для национального бизнеса.

Таковы предварительные итоги нескольких интересующих население сфер. Конечно, есть известная поговорка: мы предполагаем, а Бог располагает. Но Всевышний предоставляет и определенную свободу мысли и действий для человека. И мы должны воспользоваться этой свободой, чтобы сделать нашу экономику, и вообще, нашу жизнь более комфортной и креативной.

Конечно, сначала всему человечеству и, в том числе, нам предстоит пережить пандемию коронавируса и избавиться от ее наследия. А потом уже начать поднимать с колен нашу экономику. 2021 год обещает быть годом больших социальных проектов в Азербайджане, и в частности, в Карабахе.