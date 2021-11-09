В Академическом русском драмтеатре состоялся моноспектакль дипломанта мониторингового конкурса министерства обороны Aзербайджана, народной артистки Aлександры Никушиной — «Mоя война!», сообщает #.

Спектакль посвящен Дню Великой Победы Азербайджана в Отечественной освободительной войне.

Режиссер–постановщик — Александр Шаровский (народный артист Азербайджана)

Музыкальное оформление — Владимир Неверов (заслуженный работник культуры Азербайджана)

Художник по костюмам — Ольга Аббасова (заслуженный работник культуры Азербайджана)

Декорации — Александр Фёдоров (заслуженный работник культуры Азербайджана)

Перед началом спектакля перед собравшимися зрителями выступили — главный режиссёр театра, народный артист Азербайджана Александр Шаровский, а также гости, приглашённые на спектакль — исполнительный директор Бакинского Международного Центра Мультикультурализма Раван Гасанов и заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Сиявуш Гейдаров.

Постановка была очень тепло встречена зрителями и не оставила равнодушным ни одного зрителя в зале.

Посмотреть спектакль можно онлайн по данный ссылке: