Мосты Стамбула и Галатская башня в цветах флага Азербайджана

По случаю 102-й годовщины провозглашения Азербайджанской Демократической Республики три моста Стамбула и историческая Галатская башня, которые соединяют континенты Европы и Азии, были освещены цветами азербайджанского флага.

Генеральное консульство Азербайджанской Республики в Стамбуле сообщило Turan, что освещение мостов и исторической башни впервые было инициировано Генеральным консульством по случаю 100-летия образования республики.

Инициатива была поддержана МИД Турции, Управлением губернатора Стамбула, Министерством транспорта, связи и инфраструктуры, а стамбульские мосты, соединяющие Европу и Азию в 2018-2019 годах, были освещены цветами трехцветного флага Азербайджана.

В этом году Генеральное консульство предложило осветить историческую Галатскую башню в центре Стамбула, которая является наиболее посещаемой иностранными туристами, в трех цветах, и предложение было принято вышеупомянутыми организациями.

Стамбульские мосты были освещены синим, красным и синим вечером 27 мая. 28 мая, помимо мостов, историческая и Галатская башня освещена цветами азербайджанского флага.

Следует отметить, что до сих пор не разрешалось освещать цветами флага какой-либо страны мосты Стамбула, и по инициативе Генерального консульства Стамбула это исключение было сделано только в Азербайджану.