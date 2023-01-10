Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит работать с Ереваном над решением всех вопросов, в том числе самых сложных, сообщает РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что в 2023 году Армения не будет проводить на своей территории учения ОДКБ.

«В любом случае Армения — это наш очень близкий союзник. Мы будет продолжать диалог. Включая и те вопросы, которые сейчас являются весьма сложными», — заявил Песков.

Он добавил, что коллеги по ОДКБ будут прояснять позицию Армении в отношении учений, которые должны были состояться в этом году.

Ранее минобороны Армении сообщило Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о неоправданности проведения в стране учений организации.

По словам армянского премьера Никола Пашиняна, в 2023 году данные учения в Армении не состоятся.