Москва предостерегла Вашингтон от вмешательства в дела Беларуси

Москва предостерегает Вашингтон от вмешательства во внутренние дела Беларуси.

Как передает РИА Новости, об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Меня удивило предостережение американцев, чтобы мы не вмешивались в дела Беларуси. Я, со своей стороны, тоже сказал нашим американским коллегам — давайте дадим возможность белорусскому народу самому определить, что делать, с кем жить, как поступать, как урегулировать ситуацию. Я также предостерег наших американских коллег от избыточного энтузиазма в отношении тех событий, которые произошли в Беларуси», — сказал Антонов в эфире «России 1».