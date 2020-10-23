Москва не забудет еврострасти президента Саркисяна

«Мы постоянно чувствуем всестороннюю поддержку России как стратегического союзника Республики Армения и армянского народа» — так выразился в одном из последних своих интервью армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Но не дождавшись наших комментарий любой внимательный читатель скажет: «Пашинян врет и лицемерит!» Пожалуй, он будет прав, потому что отношения Еревана с Москвой в настоящее время довольно напряженные. Российский президент долгое время даже не отвечал на звонки Пашиняна. Определенное недовольство чувствуется и в заявлениях политологов и общественных деятелей Армении.

Самое главное, на днях, точнее 21 октября президент Армен Саркисян, наконец-то, вышел из-под политической тени премьера, отправился в Европу, и в Брюсселе провел ряд встреч с представителями ЕС и НАТО.

По мнению некоторых аналитиков, Армен Саркисян имеет обширные связи почти во всех странах Европы, по той простой причине, что он долгое время находился на дипломатической службе, плюс, зарекомендовал себя и неплохим бизнесменом.

Возможно, так и есть. Мы не станем уточнять отдельные детали политической и дипломатической биографии А.Саркисяна. Отметим только некоторые из них, т.к. армянский президент, на наш взгляд, не учитывает некоторые весьма важные моменты.

Во-первых, европейские структуры не имеют мандата, чтобы повлиять на проводимую Азербайджаном карабахскую политику. Точнее этот мандат воплощен в институте сопредседателей МГ ОБСЕ, с которым официальный Баку тесно сотрудничает, никогда не отказывался от консультаций с этой структурой и теперь не отказывается.

Во-вторых, в разное время эти структуры подписали с Азербайджаном документы, в которых выразили поддержку территориальной целостности и суверенитету Азербайджана. Такие соглашения мы имеем с ОБСЕ, ЕС, с Советом Европы.

Что касается НАТО, весьма смехотворно, что Армения, будучи членом другого, даже альтернативного военного Блока – ОДКБ, ищет поддержку у НАТО.

Удалось ли ему «убедить» натовских генералов в том, что наступило время, как говорится, научить уму -разуму Азербайджан? Поверьте, это настолько смехотворная деталь, что не хочется даже останавливаться на ней, потому что натовские генералы знают Азербайджан не хуже армянских политиков или же дипломатов, потому что они свои встречи с российскими генералами проводят не в Ереване, а в столице Азербайджана — в Баку!

Кроме того, в начале нынешней азербайджано-армянской войны Генеральный Секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Турцию и встретился с президентом Эрдоганом и министром иностранных дел Чавушоглу. На этих встречах лидеры братской Турции недвусмысленным образом заявили, что готовы выразить всестороннюю поддержку Баку в его борьбе с армянской агрессией.

Тогда мы не услышали какое-то резкое контр-заявление Генерального Секретаря НАТО, поэтому вовсе не удивились, когда прочли заявление посла США в НАТО Хатчисона о том, что карабахский вопрос надо решить в рамках границ и суверенитета Азербайджана.

Таким образом, «европейский вояж» Армена Саркисяна потерпел полное фиаско, мы уж не говорим о том, что очередное проявление еврострастей нового армянского правительства не останется не замеченным в Кремле.

Да, армяне могут говорить, что поехали в Брюссель, чтобы в НАТО жаловаться на Турцию. Но куда бы они не поехали их будут спрашивать: «А что делают ваши армянские солдаты в Азербайджане? Почему Армения обстреливает ракетами города Азербайджана, которые находятся в сотнях километров не только от Нагорного, даже от равнинного Карабаха?».

Одним словом, армян всюду ждет только одно разочарование. Но они не думают угомониться. На днях Пашинян провел встречу, с т.н. бывшими, т.е. с Левоном Тер-Петросяном, Робертом Кочаряном (которого собирался посадить в тюрьму!), Сержем Саргсяном (которого свергнул!), Аркадием Гукасяном и Бако Саакяном.

Создается такое впечатление, что Пашинян стремится найти поддержку не только в различных европейских структурах, но и у своих бывших противников. Поможет ли это ему? Вряд ли!

Помнится, что перед отставкой С.Саргсян пытался убедить своих сторонников в том, что Пашинян долго у власти не продержится, и они снова вернутся к власти.

Нам кажется, что время для этого уже созрело, но Саргсяны и Кочаряны не торопятся, потому что Армения теперь напоминает тонущий корабль, капитан которого, по крайней мере, в бывшие времена предпочитал всего один выход: вместе с кораблем отправиться на дно океана…