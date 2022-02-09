Когда президент России Владимир Путин скажет, что в признании независимости Абхазии и Южной Осетии есть необходимость, в Минске это сделают. Об этом в интервью Владимиру Соловьеву заявил Александр Лукашенко.

«Как только я пойму, и президент мне скажет, что в этом есть необходимость», — сказал он, комментируя возможность признания Южной Осетии и Абхазии.

Это весьма интересно. Он фактически рапортует, берет под козырек. Если раньше Лукашенко напрочь отрицал такие возможности, то теперь он ставит этот вопрос в прямую зависимость от желания Путина. Что это значит? Беларусь уже не решает подобные вопросы самостоятельно? А что если завтра Путин соизволит пожелать? Лукашенко не задумываясь порвет отношения с Грузией?

Своими мыслями на сей счет поделились с # известные зарубежные эксперты.

Амиран Хевцуриани, конфликтолог, доктор наук по международным отношениям, профессор Грузинского технического университета:

— После событий 2020 года Александр Лукашенко полностью утратил свою легитимность как в глазах собственного населения, так и на международной арене. Более того, как узурпатор власти, а также похититель Романа Протасевича и искусственный создатель миграционного кризиса у границ ЕС, он практически превратился в „персону нон-грата“. Конечно, от такого человека следует ожидать всего что угодно. Интервью г-на Лукашенко с Владимиром Соловьевым было его полной и окончательной люстрацией. В этом интервью он раскрыл собственные слабости и подчеркнул свою личную зависимость от президента Путина, которую и до этого подозревали многие.

Что касается признания Абхазии и Самачабло (так называемая Южная Осетия): конечно, такой шаг с его стороны существенно не изменит реальную картину в плане международной конъюнктуры, эти анклавы останутся с одной стороны неделимой территорией Грузии, а с другой, оккупированными Россией землями Грузии. И после этого Беларусь как государство присоединится к ряду таких стран, как Венесуэла, Никарагуа, Науру и Сирия (как видите, список впечатляющий). Признание приведет к окончательному прекращению двусторонних контактов и разрыву дипломатических отношений между двумя странами. Также будет приостановлено авиасообщение, а это значит, что граждане Беларуси теперь уже и в Грузию не смогут выезжать. Исходя из всего этого, понятно, что ни политической, ни экономической выгоды для Беларуси от этого не будет. Однако сомневаюсь, что этот фактор сильно волнует господина Лукашенко.

Змицер Мицкевич, журналист Белсат TV (Варшава):

— Здесь надо понимать, что в данный момент Лукашенко хочет всячески понравиться Путину, и поэтому, кроме такой риторики, ему в принципе мало что есть предложить от себя. Он старается идти на уступки в тех вопросах, которые, по его мнению, наименее ограничивают его маневренность и его независимость. Ну и вот сейчас уже дошел черед до таких аргументов. Не так давно он сказал, что признаёт Крым российским, теперь о том, что признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Пока это дальше разговоров не идет. Но на самом деле тут просто интересна вообще сама постановка этого вопроса – вот как он будет это всё признавать, каким образом это всё будет происходить? Лукашенко об этом не говорит. Поэтому пока это всё исключительно разговоры. То есть, это пока вопрос риторики.

Однако с другой стороны следует понимать, что любые разговоры рано или поздно приводят к каким-то последствиям. То есть Лукашенко думает, что у него получится в очередной раз попробовать продать какие-то несущественные вещи в обмен на российскую поддержку. Прежде всего финансовую. Однако, как мне кажется, Россию такой сценарий не устраивает и Путин в любом случае будет требовать каких-то реальных шагов. В принципе всё его интервью Соловьеву показывает, что Лукашенко готов сколько угодно прогибаться и унижаться исключительно ради того, чтобы получить какие-то финансовые преференции от России, или иную поддержку. Поэтому я бы сказал, что ко всем этим заявлениям следует относиться именно с учетом таких моментов.

По мнению Лукашенко, эти его слова ничего не значат и никаких последствий не вызовут. Однако, по мнению России, это, во-первых, демонстрирует лояльность Лукашенко, в очередной раз показывает, что он готов плясать под дудку Путина, так как тому захочется, а, во-вторых, это не будет иметь сколько-нибудь серьезных последствий в плане того, что Москва не собирается оплачивать «поцелуи» Лукашенко какими-то реальными, осязаемыми деньгами. То есть, у меня такое ощущение, что в последнее время в Кремле уже открыто «прикалываются», наблюдая за тем, на что же еще способен пойти Лукашенко, как еще он может унизиться для того, чтобы выцыганить какую-никакую копейку.