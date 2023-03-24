Москва не обсуждала с Ереваном возможность ареста президента Владимира Путина после того, как Конституционный суд республики признал обязательства перед МУС. Об этом изданию «Подъем» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока нет. Будем это обсуждать с нашими партнерами», — ответил Песков на вопрос о контактах двух стран по этой ситуации.

Ранее 24 марта Конституционный суд Армении признал обязательства, закрепленные Римским статутом Международного уголовного суда, соответствующими конституции страны. Об этом заявил председатель суда Арман Диланян.

«Обязательства, закрепленные в подписанном 17 июля 1998 года Римском статуте Международного уголовного суда и заявлении о ретроактивном признании юрисдикции Международного уголовного суда, соответствуют конституции», — сообщил Диланян.

Решение суда является окончательным, оно вступает в силу после публикации. После этого Римский статут МУС должен ратифицировать парламент Армении.

Депутат народного собрания страны Арман Абовян выразил уверенность, что даже в случае ратификации парламентом Римского статута, никто в Армении арестовывать Путина не станет. (gazeta.ru)