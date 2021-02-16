Москва и Вашингтон обсудили перспективы взаимодействия на Ближнем Востоке

Спецпредставитель главы МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков и заместитель госсекретаря США Хади Амр по телефону обсудили перспективы сотрудничества стран в вопросах палестино-израильского урегулирования, передает ТАСС.

В ходе беседы стороны обсудили и перспективы взаимодействия Москвы и Вашингтона в формате ближневосточного «квартета» международных посредников. Российская сторона поприветствовала готовность США возобновить свое полноценное участие в работе «квартета».

«В целом был констатирован обоюдный настрой на конструктивное сотрудничество в целях продвижения мирного процесса на Ближнем Востоке», — отметили в российском дипведомстве.