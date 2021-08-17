Московский городской суд признал законным решение суда низшей инстанции о постановке оппозиционера Алексея Навального на профилактический учет как склонного к побегу. «Мосгорсуд 17 августа 2021 года признал законным и обоснованным решение Преображенского районного суда Москвы от 25 июня 2021 года. Решение вступило в законную силу», — сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

Преображенский суд Москвы 25 июня отклонил иск Навального к администрации московского СИЗО «Матросская тишина» о снятии его с учета как склонного к побегу. На судебном заседании сотрудник изолятора заявил, что политик якобы дважды публично высказывался о намерении совершить побег. Навальный, как указывается в решении суда, объяснил свои слова шуткой. (DW)