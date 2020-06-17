Moody’s: Суверенные активы Азербайджана позволят выдержать шок от снижения цен и мирового спроса на нефть

Наличие крупных суверенных активов у Азербайджана, Казахстана, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и резервы в иностранной валюте обеспечат этим странам-экспортерам нефти буфер для того, чтобы выдержать шок от падения цен на нефть и снижения мирового спроса на нефть в результате коронавирусной пандемии.

Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody’s Investors Serviceоб оценке ситуации в странах-экспортерах нефти в период низких цен на нефть.

«Способность выдержать шок будет зависеть от потенциала корректировки политики и размера буферов. Эти страны в состоянии уменьшить расходы в лучшем случае, чтобы справиться с шоком. Государства же, чья способность адаптироваться к глубокому и потенциально длительному шоку ограничена — например, Оман, Ирак — и те, с уже повышенным давлением ликвидности и очень ограниченным буферами — такие как Бахрейн — подвержены наибольшему риску», — считают аналитики Moody’s.

По их мнению, в предыдущие периоды повышения цен на нефть многие суверенные государства, производящие углеводороды, накопили значительные активы, которые обеспечат определенную степень устойчивости в условиях более низких цен на более длительный срок: «Это особенно актуально, когда валютные резервы значительно превышают государственный долг и потенциально доступны для финансирования дефицита бюджета и погашения долга».

Например, в 2019 году фискальные резервы значительно превышали государственный долг в ОАЭ, Катаре, Азербайджане и Казахстане, при этом они покрывают почти 100% государственного долга в Саудовской Аравии и более 50% в России.

«Тем не менее, растущий дефицит начнет разрушать эти буферы и оказывать давление на некоторые кредитные профили, особенно с учетом доходов и давление, которое может вызвать COVID-19», — говорится в отчете.

Напомним, что Moody’s присвоило Азербайджану кредитный рейтинг на уровне Ba2 со «Стабильным» прогнозом.