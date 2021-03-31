Moody`s повысил прогноз банковской системы Азербайджана на «стабильный»

Международное рейтинговое агентство Moody`s изменило прогноз по банковской системе Азербайджана на «стабильный» с «негативного» в связи с улучшением макроэкономических условий и снижением риска ухудшения качества активов.

«Прогноз по банковской системе Азербайджана изменен с «негативного» на «стабильный», что отражает улучшение экономических перспектив спустя год после начала пандемии коронавируса», — говорится отчете Moody`s Investors Service, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

«Изменение прогноза отражает ожидания агентства, что постепенное снятие ограничений, обусловленных пандемией, и восстановление мировых цен на нефть будут способствовать росту ВВП Азербайджана и улучшению операционных условий для банков и их заемщиков. «Тем не менее, условия для ведения бизнеса по-прежнему будут сложными, поскольку меры государственной поддержки постепенно отменяются, а восстановление экономик стран СНГ происходит неравномерно», — подчеркивается в отчете.

Moody`s также сохранило «негативный» прогноз по банковской системе Армении. «Сохранение «негативного» прогноза по банковской системе Армении отражает мнение Moody`s о том, что политическая неопределенность в сочетании с последствиями пандемии коронавируса будет препятствовать восстановлению экономики страны, что будет негативно сказываться на деловой активности банков. При этом возможности правительства по поддержке национальной банковской системы останутся ограниченными», — подчеркивает агентство.