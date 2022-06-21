Режим чрезвычайного положения в Молдове будет продлен еще на 45 дней, начиная с 24 июня. Это предложение было одобрено во вторник комиссией по чрезвычайным ситуациям.

Русская служба BBC передает, что необходимость продления ЧП комиссия объяснила «сохраняющимися рисками для энергетической безопасности страны, безопасности границ, необходимостью дальнейшего управления потоками беженцев из Украины».

Чрезвычайное положение в Молдове было введено после российского вторжения в Украину 24 февраля сроком на 60 дней. В апреле режим ЧП был продлен парламентом еще на 60 дней.