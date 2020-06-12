Молдова: Сила эпидемии + политическое брожение

Молдова входит в коллапс по эпидемиологической ситуации, сообщают СМИ этой республики. Количество заражений резко возросло. Пугающий антирекорд был обнародован в четверг — 406 новых случая заражения COVID-19. В Молдове всего-то живет максимум 3,5 млн человек, а от вируса уже скончалось 375 человек, и зараженных уже около 11 тысяч.

И, к сожалению, согласно данным МВД Молдовы, сегодня не соблюдают меры карантинной безопасности многочисленные жители городов и сел республики. Это говорит о халатном отношении граждан к необходимости соблюдать все меры предосторожности.

Коронавирус там влияет уже и на политику. 11 июня Апелляционный суд Молдовы не принял решение по делу беглого олигарха Влада Плахотнюка. Виной всему COVID-19, который сразил одного из членов судейской коллегии, сообщил BreakingNews.

По словам депутата-социалиста Богдана Цырди, Апелляционная палата затягивает принятие решения потому, что 12 июня суд Нью-Йорка должен рассмотреть дело о статусе беглого олигарха в США и, возможно, аннулировать американскую визу Плахотнюка. Социалист также заявил, что бывший лидер Демократической партии Молдовы, для того чтобы остаться на свободе, не должен проиграть в американском суде, именно потому он прилагает максимум усилий, чтобы рассмотрение жалобы относительно ордера на его арест в Кишиневе было отложено.

При этом и в целом политическая ситуация в стране остается нестабильной. Оппозиция вновь призывает к объявлению недоверия правительству и формированию прозападного кабинета.

Представленная в парламенте оппозиционная проевропейская партия «Платформа «Достоинство и правда» (DA) объявила, что у нее уже готов вотум недоверия всему правительству Иона Кику. Проект вотума передали также депутатам фракции дружественной партии «Действие и солидарность» (PAS) на рассмотрение. Напомним, прозападные DA и PAS в прошлом году состояли в правительстве под руководством премьера Майи Санду. Но долго в коалиции с промосковскими социалистами им продержаться не удалось.

«Надеемся, что наши коллеги, как и все сознательные граждане, хорошо понимают, что, если Кабинет министров Кику останется, то этот бардак продлится до следующей весны. Если за выборами президента последуют досрочные парламентские выборы, то нынешнее правительство, хоть и временное, будет управлять Молдовой до апреля-мая 2021 года», — уверен депутат от DA Александр Слусарь.

Понятно, что смена правительства несет в себе значительные риски, ответственность за которые фракция DA хочет принять на себя.

В свою очередь и глава новой парламентской группы Pro Moldova Андриан Канду заявил на брифинге, что поддерживает инициативу партии «Платформа «Достоинство и правда» об отставке правительства Иона Кику, сообщает «Инфотаг».

По словам Канду, депутаты его группы готовы поддержать любую инициативу по объявлению вотума недоверия действующему Кабинету министров. Также лидер Pro Moldova прокомментировал намерение некоторых народных избранников отменить запрет на трансляцию российских телепередач информационного и аналитического характера. «Множественные примеры со всего мира доказали, что дезинформация и манипуляции, которые применяются благодаря четвертой власти, могут привести к падениям правительств, революциям, государственным переворотам или вмешательству в процесс выборов», — объяснил свою позицию Канду.

Этими процессами, естественно, весьма недоволен промосковский президент Молдовы Игорь Додон. По его словам, даже если оппозиции и удастся отправить в отставку правительство Иона Кику, что маловероятно, назначить новое без утверждения его президентом не получится.

«Потому что другой кандидат на пост премьера предлагается президентом. Я могу выдвигать кандидатуру Иона Кику несколько раз. И никто меня не сможет обязать подписать указ о назначении другого кандидата, даже если будут попытки привлечь к этому Конституционный суд», — торжествующе констатировал Додон.

Это всё вопросы будущего. Возможно, ближайшего. Но это только в том случае, если удастся обуздать скорость распространения опасной болезни. Иначе ни депутатам, ни их партиям будет вовсе не политического курса, проводимого правительством.