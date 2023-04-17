Главу Татарстана Рустама Минниханова не пустили в Молдову, объявив его «нежелательным лицом». Он должен был посетить международный конгресс народной дипломатии «Дружба народов» в южном регионе Гагаузия (населен тюркским православным населением).

Как передает #, об этом Минниханов сообщил порталу Gagauznews.

Он сообщил о случившемся из самолета по приземлению в Кишиневе. Глава Татарстана рассказал, что прилетел в Молдову по приглашению кандидата в главы Гагаузии Виктора Петрова и вице-председателя парламента региона Александра Суходольского, которые недавно были с визитом в Татарстане. Вместе с ним в столицы Молдовы прибыл и глава холдинга «Ак-Барс» Иван Егоров, которого также не пустили в республику.

«Мы наметили большую программу нашей совместной работы. Но, к сожалению, молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить эту страну. Поэтому, к сожалению, мы не сможем принять участие в конгрессе», — отметил он.