Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил о неожиданной замене российскому газу. Об этом, как передает «Лента.Ru«, сообщает tv8.md.

Отмечается, что древесина ивы может стать альтернативным источником энергии для республики. По его словам, ивы являются источником биомассы. Он добавил, что из нее «можно сделать другое топливо, которое может быть использовано государственными учреждениями или гражданами».

Спыну подчеркнул, что альтернативный источник энергии может стать реальным только в ближайшие годы, так как ивы только предстоит вырастить.