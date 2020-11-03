Молдова может уйти от России

Президентские выборы в Молдове многие рассматривали в привычной парадигме противостояния партий, считающихся пророссийскими, и теми политическими силами, которые ориентированы на Запад.

Так было на предыдущих выборах в 2016 году. Тогда лидер Социалистической партии Игорь Додон сумел, хотя и с трудом, победить во втором туре своего прозападного оппонента, лидера партии «Действие и солидарность» (PAS) Майю Санду.

Внешне ничего не изменилось и на этот раз. Хотя в избирательном списке числилось восемь кандидатов, основная борьба развернулась между теми же двумя оппонентами. При этом Игорь Додон формально зарегистрировался как самовыдвиженец.

Все опросы накануне выборов показывали, что в первом туре, как и в прошлый раз, победит действующий президент, но будет второй тур. В отношении последнего предсказания сбылись, а вот в отношении первого с точностью до наоборот. И это своего рода сенсация выборов.

После подсчета 100% голосов Майя Санду набрала 36,6%, а Додон — 32,61%. Вроде бы разрыв не такой и большой, но тут очень важен психологический фактор. Как отмечают эксперты, избиратели Додона весьма обескуражены такими показателями и настроены пессимистично.

Что же произошло, и оно самым существенным образом повлияло на результаты первого тура. Здесь следует отметить целый ряд факторов, действие которых не ограничится только прошедшим голосованием.

Во-первых, хотя геополитический вектор либо ориентация на Россию, либо на Запад и продолжает действовать, но на этот раз его значение серьезно снизилось.

Из-за эпидемии многие не пошли голосовать. Явка оказалась самой низкой за всю историю независимой Молдовы и составила чуть менее 43%. По закону выборы считаются состоявшимися, если придет более 33% избирателей. Так что в электоральном смысле все в порядке, тем не менее, снижение явки в Молдове оказалось на руку именно Майе Санду.

Люди старших возрастов, традиционно ориентированные на Россию и придерживающиеся левых взглядов, предпочли остаться дома. Тем самым Додон не досчитался многих своих сторонников.

В то же время более молодые избиратели, поддерживающие Санду, как раз проявили активность и пошли голосовать. В прошлом они как раз проявляли электоральную пассивность, и это помогало пророссийским кандидатам.

Во-вторых, Молдова является самой бедной страной Европы и в ней процветает совершенно невиданная коррупция. Скандалы стали неотъемлемой частью всего политического спектра. При этом бывшие до Додона президенты и он сам обещали беспощадную борьбу с коррупцией, но при них она только увеличивалась.

Очень многим избирателям это смертельно надоело, они устали от пустых обещаний. В бытность свою премьер-министром в 2019 году Санду предприняла конкретные шаги по обузданию коррупции, хотя и столкнулась с ожесточенным сопротивлением. В значительной степени из-за этого ее премьерство продолжалось всего полгода. Избиратель те времена запомнил, как и роль Додона в отставке Санду. Ей голоса это прибавило, у него отняло.

В-третьих, в отличие от предыдущих выборов на этот раз небывалую активность проявили граждане Молдовы, живущие и работающие в других странах. И тут тоже произошли существенные изменения.

Молдаване, работающие в России, традиционно голосуют за пророссийских кандидатов. В 2016 году они голосовали за Додона. На этот раз активность в России была очень малой, хотя открыли дополнительные участки, но даже в Москве они фактически пустовали.

Совсем другая ситуация была в других странах. Там открыли 136 участков. Известен случай, когда в Китае две женщины проехали более 2 тыс. км, чтобы проголосовать в молдавском посольстве в Пекине.

В европейских городах, несмотря на карантинные меры, у участков выстраивались длинные очереди. Желающим проголосовать приходилось стоять в них до двух часов с соблюдением социальной дистанции. Всего за рубежами Молдовы проголосовало около 150 тыс. человек, что примерно 12% избирателей.

Самая высокая явка отмечалась в Италии — более 46 тыс. Далее следует Великобритания (16 847), Франция (15 616), Германия (12 924). Для сравнения в России проголосовало всего 5603 избирателя.

Молдавская диаспора, кроме России, в своем подавляющем большинстве проголосовала за Санду. Похоже, что этот тренд сохранится и во втором туре.

В-четвертых, как продолжение предыдущего. По молдавским законам жители Приднестровья могут голосовать на выборах без ограничений. Обычно они голосуют за пророссийские партии и кандидатов.

Из-за эпидемии закрыт въезд и выезд из Приднестровья, но для участия в выборах его открыли на один день.

Молдавские политики, особенно правые, прекрасно понимают весомость голосов жителей Приднестровья в пользу левых. Вот почему были приняты меры, под предлогом эпидемических ограничений, чтобы воспрепятствовать организованному подвозу избирателей с левого берега Днестра на правый к избирательным участкам.

Было разрешен приезд на легковых автомобилях и в маршрутках, но не более чем с 8 пассажирами. Это было условие молдавского ЦИК. Кроме того, были попытки сторонников правых не допустить приднестровцев на участки под предлогом их подкупа, что является общеизвестным фактом. Полиция обеспечила им возможность голосования, но реально только 14 тыс. жителей неподконтрольной части Молдовы смогли сделать это. Для сравнения в 2016 году таких было 37 тыс.

Сейчас молдавские политики активно готовятся ко второму туру, который обещает быть очень напряженным.

У Санду есть резерв из тех, кто голосовал за других правых кандидатов. Чисто арифметически это даст примерно 8% голосов дополнительно и это реально для победы.

Додон может рассчитывать на поддержку кандидата от партии «Шор» Виолеты Ивановой. Она получила 6,5% голосов. Для победы этого недостаточно. Золотая акция находится в руках другого кандидата.

Бывший примар (мэр) города Бельцы Ренато Усатый известен как пророссийский политик. В 2016 году он поддерживал Додона. На этот раз выступил против него и нещадно критиковал президента за бездействие в борьбе с коррупцией. Он пришел с третьим результатом в 16,9%. В ближайшее время состоится его встреча с Санду, от которой в значительной степени будет зависеть, кто окажется победителем второго тура. Как считает руководитель кишиневского Центра стратегических исследований и политического консалтинга Анатол Царану, «Судьбу Молдовы может решить электорат Ренато Усатого».

Во внешней политике в случае успеха во втором туре Додон продолжит прежний курс ориентации на Москву при попытках наладить хоть какие-то отношения с Западом и Украиной. Пока безуспешно. В частности, в Киеве ему не могут простить заявление, что Крым принадлежит России по праву.

Как отметил Царану, в случае победы Санду «Молдову ожидают серьезные интеграционные перемены, она выйдет из зоны российского влияния, и уже навсегда». Она неоднократно заявляла, что в первую очередь восстановит отношения с Румынией, Украиной, ЕС, США.

Что касается Украины, то Санду подчеркивала, что намерена брать пример с Киева в отношении Донбасса. Можно предположить, что она постарается изменить статус-кво Приднестровья и избавиться от российского военного присутствия там. Так что вполне возможно, что мы увидим попытку решить проблему еще одного сепаратистского региона на пространстве СНГ.