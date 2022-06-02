Правительство Молдовы на фоне войны России против Украины намерено узаконить ввод иностранных войск в страну, соответствующий законопроект уже разрабатывается.

Об этом сообщает молдавское издание Jurnal.

Основной целью документа является создание правовой базы для направления экспертов FRONTEX (Агентство ЕС по контролю внешних границ) для предоставления главной инспекции пограничной полиции МВД Молдовы необходимой поддержки в управлении региональным кризисом и потоком беженцев.

Все сопутствующие расходы, связанные с деятельностью экспертов FRONTEX в Молдове, будут покрыты Европейским агентством пограничной полиции и береговой охраны.