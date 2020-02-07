Молдова готова предоставить автономию Приднестровью

Власти Молдовы готовы дать широкую автономию Приднестровью, чтобы решить конфликт, заявил президент страны Игорь Додон в видеообращении.

Он отметил, что Молдова и Приднестровье являются единым государством, а у Приднестровья нет будущего без Молдовы. При этом власти делают все возможное, чтобы «приблизить берега».

«Нужно садиться и разговаривать, мы готовы искать выходы из ситуации, готовы дать гарантии и довольно широкую автономию», – приводит РИА Новости слова Додона.

Президент Молдовы подчеркнул, что политическое решение может быть найдено только при двусторонних переговорах – внешние стороны не в силах помочь, если две стороны не могут договориться между собой. (РИА Новости)

| 2020-02-07T15:52:18+00:00 7 февраля 2020, 17:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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