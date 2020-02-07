Молдова готова предоставить автономию Приднестровью

Власти Молдовы готовы дать широкую автономию Приднестровью, чтобы решить конфликт, заявил президент страны Игорь Додон в видеообращении.

Он отметил, что Молдова и Приднестровье являются единым государством, а у Приднестровья нет будущего без Молдовы. При этом власти делают все возможное, чтобы «приблизить берега».

«Нужно садиться и разговаривать, мы готовы искать выходы из ситуации, готовы дать гарантии и довольно широкую автономию», – приводит РИА Новости слова Додона.

Президент Молдовы подчеркнул, что политическое решение может быть найдено только при двусторонних переговорах – внешние стороны не в силах помочь, если две стороны не могут договориться между собой. (РИА Новости)