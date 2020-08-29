Молдавия с первого сентября открывает границы для россиян

С первого сентября россияне смогут въезжать в Молдавию, передаёт издание newsmaker.md

Таким образом, Россия вошла в число стран «зеленой зоны», в которых зарегистрировано менее 50 случаев заражения коронавирусом на сто тысяч человек. Помимо этого, граждане Молдавии, вернувшиеся из этих стран, не должны будут соблюдать 14-дневный карантин.

До этого Министерство здравоохранения Молдавии опубликовало список стран «красной зоны». В него вошли Соединённые Штаты, Украина, Испания, Франция и другие.

Ранее в АТОР сообщили, что с 1 сентября могут возобновиться пассажирские авиаперевозки в большинство стран СНГ, в том числе в Казахстан, Таджикистан, Киргизию, Армению .

Также стало известно, что власти Польши обновили перечень государств, гражданам которых разрешается въезжать на территорию страны. В список вошли Россия, КНР, Сербия и другие (aif.ru)