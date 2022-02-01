Известная, подтвержденная мемуарами многих мировых «звезд» кино и эстрады мысль гласит, что путь на экран лежит через диван. Есть и иной афоризм, согласно которому путь в Европу лежит, увы, зачастую через седалище. В оригинале, замечу, слово Европа рифмуется с синонимом слова седалище. Но суть дела не в красоте рифмы. Она в том, что сама жизнь доказала правоту двух указанных выше афоризмов.

К своему ужасу убедиться в этом пришлось и жителям одного южного города. Тут, ясное дело, старались жить в ногу со временем. Правда, с местным колоритом. В частности, местные таксисты регулярно совокуплялись с нервной системой пассажиров, умудряясь доказывать ошибочность работы всемирно известных мобильных приложений для вызова такси. Они доказывали, что правильным является только тот адрес, куда сами водилы соизволили приехать, а не то место, где их ждали пассажиры, наивно ориентирующиеся по навигатору.

Но эти выкрутасы «южногородских Козлевичей» были детской забавой по сравнению с тем, что выкинул давеча житель одного из местных сел. Звали его Басымлы Герасим. Он решил, что настал момент, когда пора ему превратиться в Басымлы Минару. Да, имел место процесс смены имени и пола. Была ли при этом произведена соответствующая хирургическая операция, история умалчивает. Важен, впрочем, сам факт уникального, по местным меркам, преображения. Нет, мужчин, выдающих себя за женщин, и ранее можно было увидеть на обочинах трасс южного города. Излюбленным местом их светских раутов был проспект, носящий имя столицы соседнего государства. Да и на театральных подмостках южного города нередко можно было видеть актеров-мужчин, игравших женские роли.

Наконец, представители южного города давно участвовали в международном песенном конкурсе, который негласно именовался слетом представителей сексуальных меньшинств. Да что там участвовали, представители южного города побеждали в этом конкурсе! Да, в том самом, где однажды триумфатором оказалась бородатая дама. Но все же, все это было не так ошеломляюще, как решение, которое принял Герасим, превратившийся в Минару.

О нем уже говорили местные телеканалы. Стало быть, путь на экран им, или ею, был прорублен. Был и будет ли диван? Покажет время. Оно же даст ответ на вопрос о том, какова была конечная цель этого превращения. Вмиг появившиеся эксперты по этому вопросу оперативно выдвинули версию, что Герасим-Чинара окажется в конечном счете в Европе. Таковым, утверждали эксперты, везде у них дорога. Таковым везде у них почет.

Но, возникал и иной вопрос — насколько велика была необходимость прорубать окно в Европу таким специфическим способом? Ведь южный город был местом, откуда легко и просто можно было бы выехать в любую точку Земли, попробовав себя там в любых ипостасях. Зачем наводить столько шороху, демонстрируя такое «мохнатое» окно в Европу?! Этот вопрос не давал покоя многим южногородцам.

В том числе и потому, что был создан прецедент. Ведь, если Басымлы в конечном итоге добьется успеха в жизни, станет обладателем крупного финансового состояния, то как потом удержать иных потенциальных Герасимов от превращения в потенциальных Минар?! Тут никакими увещеваниями, мольбами и советами делу уже не поможешь.

С другой стороны, звучало и такое мнение, что ничем не лучше местные коррупционеры. По сути, они давно уже в глазах южногородцев превратились из Герасимов в Минары, являясь «коллективными Басымлы». Так что, поступок сельчанина, который прорубил «мохнатое окно» в Европу, еще долго будет обсуждаться в местных чайханах. Жизнь в южном городе уже никогда не будет такой, как прежде.