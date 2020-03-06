Могут ли бомжи стать распространителями коронавируса?

В 1346—1348 в Европе вспыхнула эпидемия бубонной чумы, известной под названием «черная смерть». Ее жертвами стали 25 миллионов – третья часть всего тогдашнего населения Европы.

Очагом «черной смерти» стал немецкий городок Брюгге. Распространителями этой болезни стали бродяги, которые в поисках куска хлеба скитались по городам.

В Азербайджане, особенно на улицах больших городов, встречаются бомжи, скитающиеся в поисках крыши над головой и пищи.

Естественно, жизнь на улице и вредные привычки повышают риск заболеваний, у многих из них куча всяких инфекций – это и туберкулез, венерические болезни и т.д. При этом возможности лечиться у них нет, не говоря уже об элементарных правилах гигиены. Они не могут обрабатывать руки антисептиком, принимать душ, мыть руки по несколько раз в день.

Какова вероятность того, что бездомные могут стать распространителями коронавируса?

Для получения ответа мы обратились к правозащитнику, занимающемуся проблемой бездомных, Наталье Иориной.

По словам Иориной, действительно, бездомные являются носителями многочисленных инфекционных вирусов. Но в отличие от обычных людей не имеют возможности обратиться к врачу. Если бездомный заболеет коронавирусом, то до того, как у него будет обнаружена болезнь, он может заразить очень многих людей.

«Давайте не будем лукавить: бездомного, если даже тот обратится к врачу, никто осматривать не будет. В наши больницы принимают только тяжелобольных бомжей», — заявила # Наталья Иорина.

В свою очередь руководитель социального убежища для бездомных детей «Умид Йери» Нигяр Мансимова отметила, что бездомные дети – наиболее уязвимые.

«Бездомные дети, лишенные всякой медицинской помощи, могут стать распространителями коронавируса», — сказала Мансимова, по мнению которой, Министерство здравоохранения обязательно должно забить тревогу.

«Я думаю, что Министерство здравоохранения должно незамедлительно провести обследование бездомных детей», — сказала Нигяр Мансимова.

Проблемами бездомных детей в Азербайджане занимается Министерство труда и социальной защиты населения, поэтому # решило выяснить, принимает ли ведомство какие-то превентивные меры для предотвращения распространения коронавируса среди бездомных детей.

«Мы периодически проводим медицинское обследование бездомных, размещенных в убежищах нашего министерства. Но вопросами бездомных, которые не размещены в наших убежищах, мы не занимаемся», — сообщил пресс- секретарь Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыблы.

А главный инфекционист Минздрава Джалал Исаев считает, что нет необходимости обследовать бездомных на предмет обнаружения коронавируса.

«Опасности распространения среди них коронавируса не существует. Мы обследуем только тех, кто прибыл из Ирана», — сказал Джалал Исаев.

Когда в Иране стала распространяться эпидемия коронавируса, многие представители Минздрава божились, уверяя всех, что опасности проникновения коронавируса в Азербайджан не существует.

На сегодня у 6 граждан выявлены симптомы коронавируса. Информацию о трех последних случаях распространил 5 марта Оперативный штаб при Кабинете министров сообщил. Все они тоже прибыли из Ирана, один из заболевших является гражданином Германии. Двое других являются гражданами Азербайджана, получавшими образование в городе Кум. Все они размещены в больнице специального режима.