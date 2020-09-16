Мог бы Баку принять предложение Москвы?

Как уже сообщалось, с 21 сентября стартуют российские военные учения «Кавказ-2020». А на днях стало известно, что правительство Российской Федерации и высшее военное ведомство этой страны предложили Баку также присоединиться к вышеназванным учениям.

Основное ядро участников учений составляют, конечно, страны-члены ОДКБ, но, несмотря на это они имеют весьма широкий региональный характер – в них будут участвовать девять стран и столько же международных наблюдателей, кроме Ирана в этих учениях примет участие даже Пакистан.

Конечно, то, что в этих учениях будет представлена и Армения, заведомо создает для нас определенные проблемы, т.к. Баку, как правило, старается не участвовать в тех мероприятиях, в которых, так или иначе, принимает участие Армения.

Но все же думается, что с выводами нам тропиться не стоило – ведь, на заседаниях и саммитах СНГ, в которых принимает участие Армения, мы же участвуем, потому что также являемся членом этой организации.

Что же касается ОДКБ, Баку, как известно, не является членом этой военной организации.

Вдобавок, буквально несколько недель назад закончились азербайджано-турецкие военные учения. Поэтому читатель может спросить: резонно ли было принимать предложение российской стороны?

Для начала отметим, что Баку уже отказался от предложения Москвы. Но думается, что в принципе, мы могли бы принять его. Тем более, что совсем недавно Азербайджан принял участие в «Армейских играх», в которых были задействованы и Россия, и Армения. Во-первых, в настоящее время в отношениях с Россией чувствуются определенные трения.

Напомним, что мы еще не получили полного исчерпывающего ответа по поводу военных грузов, которые российская сторона во время Товузских военных столкновений доставляла воздушным транспортом в Армению.

Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что, якобы, его страна доставляла в Армению не военные грузы, а строительные материалы для российской военной базы, дислоцированной в этой стране.

Но даже далекому от политики простому человеку понятно, что аргументы министра России, мягко говоря, неубедительны: выходит, что, когда в Товузском направлении нашей границы шли ожесточенные бои, Россия вместо того чтобы, как сопредседатель Минской Группы и глава ОДКБ, членом, которого является и Армения, остановить военное столкновение, занималась какими-то строительными работами на территории своего «военного форпоста»!

Согласитесь, подобными «объяснениями» можно только насмешить профессиональных политиков, дипломатов и военных.

Во-вторых, военное дело есть продолжение политики. То, что мы не подписываем какие-то военно-политические соглашения с Россией, то, что мы не являемся членом ОДКБ, все это прекрасно, потому что подобные шаги весьма ограничили бы нашу независимость и суверенитет. В противном случае, мы не могли бы проводить мирные военные учения даже с братской Турцией.

Но тут речь идет не о каком-то соглашении с Россией, не о присоединении к ОДКБ, нет, Москва приглашала нас лишь участвовать в региональных военных учениях. Поэтому над этим можно было бы немножко поразмышлять – ведь, как заметили уже чуть выше, даже силы такой дружеской страны, как Пакистан, примут участие в этих военных учениях.

Что же касается еще раз Армении, мы не должны, как говорится, сами обезоруживать себя перед этой довольно хитрой страной. Признаться, от некоторых ограничений в наших отношениях с Россией, выигрывает Армения.

Еще раз заметим, что мы правильно поступаем, не принимая предложения Москвы стать членом ОДКБ и ЕАЭС. Но бывают не постоянные, т.е. не институциональные связи. Предстоящие военные учения являются именно таковыми – они нас ни к чему не обязывают перед Россией, наоборот, мы получаем возможность дополнительный раз повысить военное мастерство наших военных сил, нейтрализовать анти — азербайджанские силы, которые есть в военно — политических, в том числе, дипломатических ведомствах нашего северного соседа.

В-третьих, теперь наступило такое время, когда необходимы тесные контакты с российскими политиками, дипломатами и даже военными, потому что политику делают люди, и во время разработки отдельных политических сценариев играют роль даже межличностные отношения.

Надо постоянно помнить, что свято место пусто не бывает – обязательно кто-то заполнит это пространство. В нашем же случае, взять и спросить «А кто же это?» — звучит нелепо, потому что ответ ясен без предварительных комментариев…