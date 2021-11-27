Американская фармацевтическая компания Moderna разрабатывает вариант вакцины, способной противостоять недавно выявленному южноафриканскому «омикрон»-штамму коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает «Газета.Ru«.

Для поддержания иммунитета компания предлагает использовать бустерные дозы официально одобренных прививок. Отмечается, что новый штамм включает мутации, наблюдаемые в «дельта»-варианте. При этом комбинация его мутаций «представляет собой значительный потенциальный риск ускорения ослабления естественного и индуцированного вакцинами иммунитета», отметили в компании.

«Moderna уже изучает в клинических условиях два поливалентных бустера-кандидата, которые были разработаны в ожидании мутаций, подобных тем, которые возникли в варианте «омикрон» Первый кандидат (мРНК-1273.211) включает несколько мутаций, присутствующих в варианте Omicron, которые также присутствовали в рассматриваемом бета-варианте1 <…> Второй поливалентный кандидат (мРНК-1273.213) включает многие мутации, присутствующие в варианте Omicron, которые также присутствовали в вариантах Beta и Delta2», — говорится в сообщении.

Данные по исследованиям ожидаются в ближайшие недели, уточнили в пресс-службе Moderna.

Согласно Всемирной организации здравоохранения, новый вариант обладает способностью более быстрого распространения, но в то же время может быть выявлен по выпадению S-гена во время тестирования.

В южноафриканской Ботсване, ЮАР и Гонконге выявили десять случаев заражения новым штаммом COVID-19, который может оказаться более патогенным, чем остальные варианты коронавируса. Он содержит 32 мутации, некоторые из которых указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, и имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.