«Мы подаем эти иски, чтобы защитить инновационную технологическую платформу мРНК, которую мы разработали, вложили миллиарды долларов в создание и запатентовали в течение десятилетия, предшествовавшего пандемии COVID-19», — заявил генеральный директор Moderna Стефан Бансель.

Компания Moderna подает в суд на Pfizer и BioNTech за нарушение патентных прав при разработке вакцины против COVID-19. Как утверждают представители Moderna, ответчики скопировали технологию, разработанную за годы до пандемии, и получили вакцину, которая была одобрена в США раньше всех. Иски поданы в окружной суд США в штате Массачусетс и в окружной суд Дюссельдорфа в Германии, сообщает Reuters.

Компания Moderna, основанная десять лет назад в Кембридже, была новатором в области мРНК-вакцин, которые учат человеческие клетки производить белок, вызывающий иммунный ответ. Благодаря этому на разработку вакцины против COVID-19 ушли месяцы, а не годы. Немецкая компания BioNTech также работала в этой области в сотрудничестве с американским фармацевтическим гигантом Pfizer.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) позволило экстренно использовать разработанные вакцины против COVID-19 в декабре 2020 года. Сначала разрешение получила разработка Pfizer/BioNTech, а через неделю — вакцина Moderna.

Препарат Moderna — ее единственный коммерческий продукт — принес компании доход в размере $10,4 млрд в этом году, вакцина Pfizer принесла около $22 млрд.

Moderna утверждает, что Pfizer/BioNTech без разрешения скопировали технологию мРНК, которую Moderna запатентовала в период с 2010 по 2016 год — задолго до того, как COVID-19 появился в 2019 году и распространился по всему миру в начале 2020 года. (moscowtimes.ru)