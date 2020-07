Модель Кристина Замир: «Знала бы, что пандемия затянется, осталась бы на острове»

Профессиональная деятельность известной азербайджанской модели Кристины Замир в последние годы связана с ОАЭ. Вернуться к работе девушка не может из-за все еще закрытых границ. Кристина является обладательницей титулов Miss Photo Model Azerbaijan 2014, Miss Charisma Queen of Ussr Dubai 2016, Miss Fashion Queen Glamourfaces of the World 2018, Miss Celebrity, Miss Best Artist Supertalent of the World 2018 и мн.др.

В интервью # одна из титулованных красавиц мира рассказала о том, как она проводит свой карантин, как поддерживает форму, и какие уроки вынесла из происходящего:

— Кристина, как вы, человек, привыкший всегда быть на виду, участвующих в различных модных показах и презентациях, проводите время на вынужденной самоизоляции?

— Несмотря на то, что я постоянно придумывала себе различные занятия, прослушала несколько аудиокниг по психологии, перечитала любимую классику, скрывать не буду: трехмесячная самоизоляция далась мне психологически тяжело. Я — человек свободолюбивый, привыкла жить и делать то, что мне хочется. И вдруг это право у меня отобрали. К счастью, сейчас стало намного легче, по крайней мере, в Москве, где я сейчас нахожусь, можно передвигаться без всяких ограничений. Но многое по – прежнему настораживает, особенно то, что до сих пор неизвестно, когда же наконец-то откроют границы, чтобы люди могли путешествовать, либо, элементарно, вернуться в свои родные края.

— К слову, уже в разгар эпидемии Covid – 19 в некоторых странах вы отдыхали на островах. Не было опасения не успеть вернуться домой?

— Мое подсознание словно предчувствовало неладное, и поэтому, в один прекрасный день я решила собрать вещи и отправиться в 3-х месячное путешествие. Это были мои самые долгие каникулы заграницей, и самые лучшие. Сначала я исколесила пол Европы, а затем улетела нежиться на белоснежных пляжах Пхукета, успев по дороге заскочить в Малайзию и еще один месяц провести на необычайно красивом, с богатейшей духовной культурой острове Бали.

Знала бы я, что пандемия затянется, то осталась бы на острове, переждала бы все там.

У меня не было никаких опасений. Но я очень переживала за родителей. Папа настолько был обеспокоен сложившейся ситуацией с COVID-19, что не простил бы себе того, если со мной что-нибудь случилось, а его не было бы рядом. Поэтому я поступила не так, как хотелось мне, а так, чтобы родители были довольны и спокойны. Но, признаюсь, что мне очень нелегко далось это решение, тем более сейчас, когда в Дубае жизнь вернулась в привычное для меня русло, и мои коллеги – модели уже вернулись к работе. Последние 4 года я жила в Дубае, и лето у меня было круглый год.

— Но даже во время карантина вы не переставали удивлять своих подписчиков, и ваша новая фотосессия это наглядно демонстрирует. Как оставаться в идеальной форме в условиях самоизоляции?

— Очень приятно слышать, во время карантина — это самый лучший комплимент. Я, как и многие девушки, сидя дома, набрала пару лишних килограммов. Скорее, это произошло по причине стресса. Как только были сняты ограничения на выход из дома, я приступила к активной ходьбе. Скачала на телефон специальную программу, которая считает шаги, километры, и сожженные калории. Как минимум 2 раза в день я выхожу гулять в парк рядом с домом, и в среднем прохожу от 7 до 10 км. Пью много воды: до 2-х литров в сутки, каждое утро начинаю с зарядки, делаю силовые упражнения, а также массаж сухой щеткой и вакуумной банкой. Абсолютно не ограничиваю себя в еде, но мои приемы пищи стали более частными и умеренными. И еще очень важно соблюдать правило: не лежать после еды и не есть за 3 часа до сна. Если у меня не получается выйти после приема пищи погулять, я начинаю ходить по дому. Сегодня, к примеру, я «находила» дома почти 2 километра.

— Очень много разговоров о том, как сильно пострадала во время пандемии fashion индустрия. Что вы думаете по этому поводу, и какие выводы сделали для себя?

— Я долго размышляла на эту тему, и пришла к выводу, что источник дохода не должен быть один единственный. Я настолько люблю свою работу, что посвятила ей себя целиком и полностью, и не учла тот факт, что в жизни могут произойти подобные форс – мажоры. Но я не тот человек, который опускает руки или сдается при виде трудностей. Я столько всего добилась в своей жизни сама, что у меня нет сомнений в том, что и сейчас все будет хорошо. Прорвусь, Иншаллах!

— В последнее время вы активно занимались зеленым движением, став примером для многих, и доказав, что модель — это не просто девушка с обложки, но и личность, способная менять мир к лучшему. Какую роль играет социальная активность в вашей жизни?

— Все, что связано с природой — это моя стихия, и я не могу быть к этому равнодушной! Уже много лет я пропагандирую не только здоровый образ жизни, но и защиту окружающей среды, стараюсь делать так, чтобы люди не загрязняли наш общий дом, нашу планету. Социальная активность очень важна для меня, и я не представляю себе, что может быть как-то иначе.

На Бали, в одном из отелей на берегу океана была установлена огромная металлическая рыба, куда люди складывали пластиковые бутылки. Эта идея показалась мне очень привлекательной, я хотела предложить этот проект и в Баку, на всех пляжах… Но, к огромному сожалению, я так и не долетела до родного города… Надеюсь, что скоро все наладится, и все лучшее ждет нас впереди.