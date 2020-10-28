МО: Армения продолжает нарушать режим прекращения огня

28 октября ночью и утром в разное время, армянские вооруженные силы подвергли обстрелу из стрелкового оружия наши населенные пункты и позиции подразделений Азербайджанской Армии на армяно-азербайджанской государственной границе.

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Так, с территории Бердского, Чемберекского, Варденисского и Горисского районов Армении противник подверг обстрелу территории Товузского, Гядабейского, Дашкесанского и Губадлинского районов Азербайджана.
С 07.35 до 09.00 утра противник также обстрелял территорию Агджабединского района.

| 2020-10-28T09:55:42+04:00 28 октября 2020, 09:55|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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