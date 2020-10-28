МО: Армения продолжает нарушать режим прекращения огня

28 октября ночью и утром в разное время, армянские вооруженные силы подвергли обстрелу из стрелкового оружия наши населенные пункты и позиции подразделений Азербайджанской Армии на армяно-азербайджанской государственной границе.

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Так, с территории Бердского, Чемберекского, Варденисского и Горисского районов Армении противник подверг обстрелу территории Товузского, Гядабейского, Дашкесанского и Губадлинского районов Азербайджана.

С 07.35 до 09.00 утра противник также обстрелял территорию Агджабединского района.