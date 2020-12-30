ММ поддержал открытие посольства Азербайджана в Афганистане

На пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса (парламента) 30 декабря был рассмотрен законопроект об учреждении посольства Азербайджана в Афганистане.

Его представил председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

По мнению депутата, законопроект имеет важное и стратегическое значение.

«Открытие посольства в Афганистане полностью отвечает интересам Азербайджана», — сказал С.Сеидов.

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят.