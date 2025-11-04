Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил во вторник рабочий визит в Катар и вылетел в Вашингтон для участия в саммите лидеров стран Центральной Азии и США, сообщила пресс-служба главы государства.

«Лидер нашей страны по приглашению президента США Дональда Трампа вылетел с рабочим визитом в город Вашингтон, где примет участие в саммите лидеров стран Центральной Азии и США в формате «C5+1», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в соответствии с программой пребывания Мирзиёев встретится с Трампом, представителями Сената и Палаты представителей Конгресса, а также руководителями американских министерств и ведомств.

«Будут рассмотрены вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-американских отношений стратегического партнёрства, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, а также углубления межрегионального взаимодействия Центральной Азии с США», — отмечается в сообщении.

В рамках деловой программы запланированы встречи и мероприятия с участием руководителей ведущих американских компаний и финансовых институтов.

По итогам мероприятий планируется принятие ряда двусторонних и многосторонних документов, добавили в пресс-службе.