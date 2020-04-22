Миру предсказали голод библейского масштаба

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли предрек миру голод билейского масштаба. Об этом он заявил на виртуальном заседании Совета Безопасности, передает ТАСС.

По его словам, человечество может столкнуться с серьезной нехваткой продовольствия через несколько месяцев из-за пандемии коронавируса. Чтобы избежать такого развития ситуации, Бизли призвал принять меры по обеспечению продовольственной безопасности стран.

«Я хочу подчеркнуть, что COVID-19 представляет не только глобальную угрозу здоровью людей, но и глобальную гуманитарную катастрофу. Миллионы гражданских лиц, живущих в зоне конфликтов, в том числе женщины и дети, могут оказаться на грани голодания», — подчеркнул он.

В настоящее время массового голода в мире не наблюдается, однако еды не хватает для 821 миллиона человек. Еще 265 миллионов могут столкнуться с этой гуманитарной проблемой в 2020 году. При худшем развитии событий голод будет в 30 странах, в основном тех, которые охвачены военными конфликтами.

По последним данным, в мире более 2,5 миллиона зараженных коронавирусом, из них 171 тысячи скончались, более 659 тысяч излечились. Наибольшее число инфицированных находятся в США (788 тысяч), Испании (204 тысяч), Италии (181 тысяч), Франции (156 тысячи) и Германии (147 тысяч).