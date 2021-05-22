Выплавка стали в мире в апреле 2021 года возросла на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 169,5 млн тонн. Об этом сообщается в пресс-релизе Всемирной ассоциацией производителей стали (World Steel Association).

В апреле зафиксировано наращивание выплавки стали к апрелю прошлого года во всех странах первой десятки.

Первая десятка стран-производителей стали по итогам апреля 2021 года выглядит следующим образом: Китай (97,85 млн тонн, +13,4% к апрелю 2020 года), Индия (8,3 млн тонн, +152,1%), Япония (7,82 млн тонн, +18,9%), США (6,9 млн тонн, +43%), РФ (6,5 млн тонн, +15,1%), Южная Корея (5,86 млн тонн, +15,4%), Германия (3,36 млн тонн, +31,5%), Турция (3,29 млн тонн, +46,6%), Бразилия (3,07 млн тонн, +59,3%) и Иран (2,47 млн тонн, +6,4%).

Далее следуют Италия (2,06 млн тонн, +78,9%), Тайвань (КНР, 1,92 млн тонн, +9,1%), Вьетнам (1,88 млн тонн, +77,4%), Украина (1,85 млн тонн, + 37,8%) и Мексика (1,61 млн тонн, +21%).

За четыре месяца текущего года первая десятка стран-производителей стали выглядит так: Китай (374,56 млн тонн, +15,8%), Индия (38,25 млн тонн, +26,9%), Япония (31,53 млн тонн, +2,7%), США (27,29 млн тонн, +2,8%), РФ (25,47 млн тонн, +7,1%), Южная Корея (23,45 млн тонн, +6,5%), Германия (13,54 млн тонн, +9%), Турция (13,12 млн тонн, +16,9%), Бразилия (11,78 млн тонн, +15,9%) и Иран (9,97 млн тонн, +9,6%).

Далее следуют Италия (8,35 млн тонн, +29,7%), Тайвань (КНР, 7,54 млн тонн, +3,7%), Украина (7,14 млн тонн, +7,2%), Вьетнам (6,91 млн тонн, +39,1%) и Мексика (6,08 млн тонн, +3,8%).

В целом за четыре месяца 2021 года 64 страны произвели 662,78 млн тонн стали, что на 13,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщалось, за 2020 год первая десятка стран-производителей стали выглядела следующим образом: Китай (1,05 млрд тонн, +5,2%), Индия (99,57 млн тонн, —10,6%), Япония (83,19 млн тонн, —16,2%), РФ (73,4 млн тонн, +2,6%), США (72,69 млн тонн, —17,2%), Южная Корея (67,12 млн тонн, —6%), Турция (35,76 млн тонн, +6%), Германия (35,66 млн тонн, —10%), Бразилия (30,97 млн тонн, —4,9%) и Иран (29,03 млн тонн, +13,4%).

Далее следовали Украина (20,62 млн тонн, —1,1%), Тайвань (КНР, 20,57 млн тонн, —6,3%), Италия (20,2 млн тонн, —12,9%), Вьетнам (19,5 млн тонн, +11,6%) и Мексика (16,85 млн тонн, —8,3%).

В целом за 2020 год 64 страны произвели 1,83 млрд тонн стали, что на 0,9% меньше, чем за 2019 год.