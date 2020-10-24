Минздрав усилил борьбу с коронавирусом – лучше поздно, чем никогда?

После распространения на территории Азербайджана коронавируса # неоднократно писало о необходимости обеспечения населения бесплатными медицинскими масками. Однако каждый раз чиновники, ответственные за здоровье граждан заявляли, что в этом нет необходимости, и что люди сами в состоянии покупать медицинские маски.

23 октября 2020 года Министерство здравоохранения распространило сообщение, в котором говорилось, что в связи с неуклонным ростом числа случаев заболевания COVID-19 в Азербайджане участковые медпункты переведены на усиленный режим работы (https://media.az/society/1067796204/v-svyazi-s-rostom-chisla-bolnyh-covid-19-uchastkovye-medpunkty-perevedeny-na-usilennyy-rezhim-raboty-minzdrav/).

В чем заключается усиление работы участковых медпунктов?

Для получения ответа мы обратились к главному врачу Центральной больницы города Мингячевир Эльдару Керимли, который заявил, что в городе нет участковых медицинских пунктов.

По словам Керимли, такого рода медицинские пункты действуют в селах. «В наших больницах не проводится лечение больных коронавирусом. Заболевших мы направляем на лечение в больницы Геранбоя и Агдаша», — сказал он #.

Главный врач Геранбойской центральной больницы Видади Азизов подтвердил высказывания Эльдара Керимли.

«К нам направляют больных не только из Мингячевира, но и Шамкира, Гянджи и Гейгеля. Сегодня у нас 106 больных коронавирусом. Нам пришлось перейти на 24- часовой рабочий день», — сказал нам Видади Азизов.

«Действующий в нашем селе участковый медпункт действительно переведен на усиленный режим работы», — сообщил глава муниципалитета села Сияки Астаринского района Рамин Дедаев.

Как отметил Рамин Дедаев, с сегодняшнего дня сотрудники пункта ходят по домам и бесплатно раздают медицинские маски.

23 октября в Азербайджане было выявлено 803 случая инфицирования коронавирусом.

Мы очень рады, что Министерство здравоохранения, наконец – то, осознало необходимость обеспечения граждан бесплатными медицинскими масками.

Но если бы это было сделано сразу же после распространения в Азербайджане коронавируса, количество больных, возможно, было бы намного меньше.