При обыске резиденции бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде сотрудники Федерального бюро расследования (ФБР) искали в том числе секретные документы, касающиеся ядерного оружия. Об этом сообщила в четверг, 11 августа, газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Собеседники издания не предоставили дополнительных подробностей о содержании искомых материалов. В частности, неясно, шла ли в них речь о ядерном оружии США или какой-то другой страны. Они также не сообщили, были ли обнаружены такие документы в ходе обыска.

Министерство юстиции США обратилось 11 августа в суд с просьбой обнародовать документы, которые позволили сотрудникам ФБР провести обыск в резиденции Трампа. Такое решение было принято «в свете публичного подтверждения бывшим президентом факта обыска, сопутствующих обстоятельств и значительного общественного интереса к этому вопросу», сообщил на пресс-конференции генеральный прокурор Меррик Гарланд. Он также указал, что лично одобрил решение о проведении следственных действий.

Трамп заявил, что не будет препятствовать публикации ордера и списка изъятых документов. «Я не только не буду возражать против обнародования этих документов… Я иду еще дальше, призывая к немедленному опубликованию этих документов», — написал он в своей соцсети Truth Social.