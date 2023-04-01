Прошло 7 лет с успешных апрельских боев, являющихся одной из ярких исторических побед азербайджанской армии.

Как сообщает АПА, 2 апреля 2016 года в ответ на провокацию вооруженных сил Армении азербайджанская армия перешла в стремительное контрнаступление и нанесла тяжелое поражение противнику, освободив от оккупации более 2000 га территории в Физулинском, Джабраильском и Агдеринском районах.

Кроме того, под полный контроль азербайджанской армии перешли тысячи гектаров территории. В ходе четырехдневных Апрельских боев азербайджанская армия подарила радость победы нашему народу спустя 23 года. Целью контрнаступательной операции ВС Азербайджана было устранение угрозы, которую создавали ВС Армении населенным пунктам, расположенным на линии соприкосновения войск. Так, с марта 2016 года подразделения ВС Армении подвергали более интенсивному обстрелу населенные пункты вдоль линии фронта. Для обострения ситуации армянские военные формирования обстреливали из артиллерийских установок и боевые позиции нашей армии, и населенные пункты, расположенные вблизи линии соприкосновения.

В ночь на 2 апреля враг подверг обстрелу все позиции, а также мирное население. Азербайджанская сторона приняла решение о незамедлительных адекватных мерах и нанесла решительные ответные удары. После уточнения координат сил и средств, расположенных на переднем крае и в глубине обороны противника, живая сила и военная техника армянской армии были уничтожены.

В ходе Апрельских боев самыми напряженными участками фронта были Агдере-Тертер-Агдам и Физулинское направление. В начале апреля в течение короткого отрезка времени наши военные установили координаты сил на переднем крае и в глубине обороны противника и уничтожили их решительными ударами. В результате успешных операций высоты в направлении села Талыш, которые могли представлять угрозу для города Нафталан, были освобождены от оккупантов. С целью обеспечения безопасности города Горадиз подразделения ВС Азербайджана взяли под контроль стратегически важную высоту «Лелетепе», которая расположена в направлении Физулинского района и позволяет держать под контролем обширную территорию. В результате решительных ударов азербайджанской армии были уничтожены около 30 танков, более 25 единиц артиллерийских установок и другой бронетехники, убиты 320 и ранены более 500 военнослужащих противника. Был обеспечен контроль над дорогами в направлении Агдере-Суговушан.

В ходе апрельских боев был развеян создававшийся годами миф о «непобедимой армянской армии» и армянский народ понял, что оккупационная политика потерпела крах. Апрельские бои стали символом боевого духа наших солдат, единства армии и нашего народа. После успешной апрельской операции неопровержимыми фактами вновь было доказано, что Армения проводит оккупационную политику. Наглядным свидетельством этого стало то, что большинство погибших в боях были армянскими военнослужащими, их награждение правительством Армении, а также то, что большинство раненых проходили лечение в лечебных учреждениях Армении, попытка армянского государства вновь отправить в Карабах «палачей-сепаратистов» под видом добровольцев, заполнить ими окопы, оставленные армянской армией при отступлении и прочие факты. В ходе провокаций, совершенных армянской армией на линии соприкосновения, были погибшие и раненые и среди мирного населения, был причинен серьезный ущерб нашим населенным пунктам.

За мужество и героизм, проявленные при защите территориальной целостности Азербайджанской Республики, пресечении вооруженной провокации, совершенной армянскими оккупантами 2-5 апреля 2016 года на линии соприкосновения войск, и отражении атаки врага на мирное население, распоряжениями Президента Азербайджанской Республики от 19 апреля 2016 года группа особо отличившихся азербайджанских военнослужащих была удостоена высоких почетных званий, орденов и медалей. Среди награжденных за заслуги перед Родиной есть лица, удостоенные почетного звания «Национальный Герой Азербайджана», награжденные орденами «Азербайджанское знамя» и «За службу Отечеству», медалями «За Отчизну», «За отвагу» и «За военные заслуги».

Как логическое продолжение успешных Апрельских боев, в ходе 44-дневной Отечественной войны, начавшейся 27 сентября 2020 года, азербайджанская армия освободила наши земли от оккупации, вынудив Армению подписать акт о капитуляции.