Минск призвал к созданию зоны свободной торговли в СНГ

Вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко призвал страны СНГ создать полномасштабную зону свободной торговли товарами на фоне протекционизма в мире. Об этом пишет Белта.

«Когда другие страны закрываются, когда международную торговлю вновь накрывает волна протекционизма, партнеры по СНГ должны как зеницу ока беречь созданную в Содружестве зону свободной торговли», — приводятся слова Петришенко.

Он также обратил внимание на важность облегчения административных процедур для торговли и бизнеса, промышленной кооперации, углубления сотрудничества в вопросах инвестиций, инноваций, транспорта и других сферах.