Минобразования обратилось к желающим получить образование за границей

Министерство образования Азербайджана призывает абитуриентов и студентов, желающих получить образование за границей, и их родителей быть более внимательными при выборе вуза, говорится в сообщении министерства.

Опыт прошлых лет показывает, что многие граждане, прибегающие в этом вопросе к услугам компаний-посредников, сталкиваются с трудностями и попадают в неприятную ситуацию.

«Во избежание этого мы рекомендуем гражданам перед тем как выбрать учебное заведение и учебную программу (специальность) напрямую самостоятельно обратиться в учебное заведение (посредством официального интернет-сайта) и получить подробную информацию об условиях приема, плате за обучение, расходах на проживание и других требованиях.

Вы можете также ознакомиться с основными моментами, на которые следует обратить внимание в связи с признанием на территории страны специальностей, полученных за границей, и установлением их эквивалентности (нострификацией) в разделах «Нострификация» и «Часто задаваемые вопросы» официального интернет-сайта Агентства по обеспечению качества в образовании (tkta.edu.az)», — говорится в сообщении ведомства.