Минобороны: Уничтожены позиции армянской армии

В результате артиллерийских ударов Азербайджанской Армии были уничтожены позиции 1-го батальона 5-го мотострелкового полка, дислоцированного вблизи населенного пункта Гасангая Тертерского района и 1-го батальона 6-го мотострелкового полка вооруженных сил Армении, дислоцированного в Талышском направлении.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

«Противник, понесший большие потери, испытывает трудности с поиском техники для организации эвакуации погибших и раненых», — отметили в министерстве.

| 2020-09-29T23:15:50+04:00 29 сентября 2020, 23:15|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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