Минобороны России о первом случае нарушения режима прекращения огня в Карабахе

Режим прекращения огня впервые нарушен в Нагорном Карабахе с момента завершения боевых действий и начала миротворческой операции РФ в регионе. Об этом говорится в опубликованном в субботу бюллетене Минобороны России.

«Российским контингентом миротворческих сил продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. На двадцати трех наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. 11 декабря зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе», — говорится в бюллетене.

| 2020-12-12T20:54:59+04:00 12 декабря 2020, 20:54|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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