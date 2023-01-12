Министерство обороны России отчитывается о резком увеличении числа успешных ударов по украинской авиации, повторяя сценарий с установками HIMARS, которых, согласно официальным заявлениям ведомства, было уничтожено почти вдвое больше, чем Украина получила от западных партнеров.

С декабря сообщения Минобороны об уничтожении самолётов Су-24, Су-25, Су-27 и Миг-29 военно-воздушных сил Украины поступают в ежедневном режиме.

Только за последние семь дней января Генштаб отчитался об уничтожении 16 единиц, и это рекорд за все время ежедневных сводок ведомства. Например, за весь декабрь министерство отчиталось об уничтожении 21 самолёта, а за ноябрь лишь шести. Всего же, по данным Минобороны РФ, был уничтожен 371 самолёт.

Это вдвое больше собственных российских оценок. Министр обороны Сергей Шойгу утверждал весной 2022 года, что у Украины 152 самолёта и из них 123 было уничтожено в самом начале войны.

По оценкам World Air Force Fight Global, на конец 2021 года у ВСУ было 196 самолётов. Таким образом, Минобороны уничтожило в 1,9 раза больше, чем имела Украина. Портал Oryx сумел подтвердить потери 55 самолётов ВСУ.

Пополнить парк украинским ВВС помогли союзники. Какое именно количество самолетов получил Киев, доподлинно неизвестно. Однако всего на вооружении стран НАТО — Польши, Чехии, Словакии, Болгарии и Северной Македонии — к началу войны находилось около 100 советских Су-24, Су-25, Су-27 и Миг-29.

Если предположить, что Украина получила их все, ее парк расширился до 252-296 самолетов. Но даже максимальная цифра все равно меньше заявленной в отчётах Минобороны РФ на 75 единиц и составляет 147% от данных, представленных весной оборонным ведомством вместе с возможными поставками стран НАТО.

Только самолетов Су-25, согласно заявлениям Минобороны, было уничтожено 122 единицы. . По открытым данным, у Украины был 31 самолет Су-25, а вместе с поставками от НАТО их число не могло превышать 73.

Победные реляции Минобороны РФ возмущают даже провоенных z-блоггеров и военкоров, которые смеются на цифрами, ежедневно озвучиваемыми на брифингах ведомства. «[Минобороны РФ] упорно их уничтожает примерно уже по третьему кругу», — пишет, связанный с ЧВК «Вагнер», телеграм-канал Grey Zone. (moscowtimes.ru)