Министерство обороны России подписало первый контракт со спецназом «Ахмат».

Как сообщает ТАСС, информацию об этом распространила пресс-служба военного ведомства РФ.

Командир отряда Апти Алаудинов отметил, что этот контракт сделает равноправным спецназ «Ахмат» и Вооруженные силы России по социальному пакету и обеспечению.

В ведомстве также добавили, что в настоящее время в Украине наряду с подразделениями российской армии участвует достаточное количество подразделений, добровольческих отрядов и других воинских формирований.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал всем «добровольческим объединениям» до 1 июля подписать контракты с российской армией. Под этот приказ, судя по всему, подпадает и объединение «ЧВК Вагнер», которое находится вне российских законов.

Однако его основатель Евгений Пригожин заявил, что вагнеровцы не будут подписывать «никаких контрактов с Шойгу».