Морально-психологическое состояние военнослужащих Азербайджана находится на высоком уровне. Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Как сообщается, в связи с началом нового учебного периода по поручению министра обороны Азербайджана офицеры и государственные служащие Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу провели встречи с личным составом войск, в частности, несущим службу в воинских частях, дислоцированных на освобожденных территориях.

«На встречах были изучены служебно-бытовые условия военнослужащих, даны ответы на интересующие личный состав вопросы и рекомендации, касающиеся военной службы. Кроме того, психологами Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению были проведены просветительские беседы, направленные на воспитание личного состава в духе верности национально-духовным ценностям, государственности и патриотизма. Военнослужащие отметили, что всегда ощущают внимание и заботу руководства страны, благодаря чему их морально-психологическое состояние находится на высоком уровне. Они также выразили уверенность в достижении целей, поставленных в новом учебном периоде», — говорится в сообщении ведомства.