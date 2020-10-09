Минобороны: Ночью по всей линии фронта продолжались ожесточенные бои — ВИДЕО

Начиная со второй половины дня 8 октября до утра 9 октября и в течение ночи продолжались ожесточенные бои по всей лини фронта.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Подразделения Азербайджанской Армии нанося огневые удары по противнику на важных направлениях, ограничили свободу его передвижений и решительно подавили боевую активность врага. В результате принятых мер было потеряно управление и нарушена взаимная координация действий между войсками противника, возникли беспорядки между его подразделениями, была нарушена дисциплина личного состава, оставление своих позиций принял массовый характер.

В ходе вчерашней военной операции в результате огневого удара Азербайджанской Армии здание штаба 5-го горнострелкового полка вооруженных сил Армении было разрушено. В результате обстрелов был тяжело ранен находящийся в здании начальник штаба 10-й горнострелковой дивизии полковник Самвел Григорян, погибли начальник артиллерии полка подполковник Арман Дермеян и большое количество военнослужащих.

Личный состав воинских частей вооруженных сил Армении, понесший тяжелые потери от огневого удара Азербайджанской Армии по Ханкенди, эвакуируется. Большое количество военнослужащих было убито и ранено в результате артиллерийского обстрела укрытия одной из воинских частей в Ханкенди.

Днем и минувшей ночью в общей сложности 13 танков Т-72, 2 БМП, 4 реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 2 самоходно-артиллерийских установки 2С3 «Акация», 3 пушки Д-30, 2 радиолокационные системы и большое количество автомобильной техники противника были уничтожены точным огнем.

В результате боевой операции, проведенной на одном из направлений фронта, было захвачено 6 танков Т-72 в полном рабочем состоянии, принадлежащих 49-й танковой бригаде вооруженных сил Армении.