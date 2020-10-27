Минобороны и ГПС выступили с совместным заявлением

Минобороны и Государственная пограничная служба (ГПС) распространили совместное заявление.

Как сообщает АПА, в заявлении говорится, что Азербайджан, придерживаясь нового гуманитарного перемирия, сдержанно относится к провокациям противника по всему фронту и принимает лишь адекватные меры.

«Пользуясь этим, Армения целенаправленно нагнетает ситуацию на различных направлениях фронта, особенно на восстановленных участках государственной границы, подготавливая почву для своих дальнейших провокаций.

Руководство Армении уже должно осознать и смириться с тем, что восстановленные государственные границы не являются зоной конфликта, а являются признанной международным сообществом государственной границей, определяющей полноправные суверенные территории Азербайджана. Нерушимость государственной границы должна быть обеспечена. Любая провокация в этом направлении расценивается как акт агрессии по отношению к нашей территориальной целостности.

С учетом этого, Азербайджан обладает правом уничтожать любые легитимные военные объекты, угрожающие его территории, независимо от их местоположения», — отмечается в заявлении.