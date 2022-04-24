Министерство обороны Германии планирует закупить у американской компании Boeing 60 тяжелых транспортных вертолетов Chinook CH-47F, сообщает Ленту.ru.

Как пишет газета Bild, ожидается, что ФРГ потратит на это 5 миллиардов евро. Источники издания утверждают, что поставлять технику начнут не ранее 2025-2026 годов. Германия хочет заменить винтокрылые машины CH-53G Stallion, произведенные американской компанией Sikorsky и немецкой VFW, заявил источник издания.

Техника служит более 50 лет и нуждается в ремонте.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт проинформирует Бундестаг об этом решении на следующей неделе.