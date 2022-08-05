Зафиксировано 9 инцидентов, связанных с периодическими обстрелами членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, из разнокалиберного стрелкового оружия позиций Азербайджанской армии, дислоцированных в направлениях Агдамского, Ходжавендского и Ходжалинского районов.

Об этом # сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

«Потерь среди личного состава и техники Азербайджанской армии нет».

Во всех случаях подразделениями Азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры», — заявили в оборонном ведомстве.