Осуществление при сопровождении российского миротворческого контингента военных перевозок является грубым нарушением пунктов Трехстороннего заявления, недопустимо и должно быть немедленно прекращено.

Как сообщает #, об этом говорится в информации, распространенной Министерством обороны.

Минобороны еще раз заявило, что поставки Арменией оружия, боеприпасов, мин и других военных средств незаконным армянским вооруженным формированиям на территории Карабахского экономического района Азербайджана, а также перевозка и ротация личного состава на боевые позиции таким путем являются продолжением грубого нарушения суверенитета Азербайджана и пунктов Трехстороннего заявления и политики военной агрессии против Азербайджана: «Если такие действия не будут прекращены немедленно и раз и навсегда, то азербайджанская сторона будет вынуждена принять необходимые меры для предотвращения действий, совершаемых Арменией и незаконными армянскими вооруженными формированиями на суверенной территории Азербайджана.

Произошедшие события еще раз подтверждают необходимость установления режима контроля Азербайджана над Лачинской дорогой».