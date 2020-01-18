Минобороны: Армяне за сутки 23 раза нарушили режим прекращения огня

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток 23 раза нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селe Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Коханеби Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабейского района.

Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся и с вражеских боевых точек близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли, Джевахирли, Мерзили Агдамского района, Гараханбейли, Горган, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.