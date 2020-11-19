Минкультуры Азербайджана выразило протест нью-йоркскому музею

Министерство культуры Азербайджана выразило протест в связи с заявлением Музея искусства «Метрополитен» в Нью-Йорке об объектах армянского культурного наследия от 17 ноября.

Как сообщает АПА, отмечается, что заявление, сделанное Музеем искусств «Метрополитен» в связи с объектами армянского культурного наследия, отражает предвзятую и одностороннюю позицию ведущего учреждения культуры, не располагающего полной информацией о нагорно-карабахском конфликте и его разрушительных последствиях.

«В результате действий армян на оккупированных территориях были разрушены сотни исторических и культурных памятников, учреждений культуры, 927 библиотек, 808 домов культуры, клубов, 85 музыкальных и художественных школ, 22 музея, 4 изобразительные галереи, 2 концертных объекта, 8 парков культуры и отдыха.

Все мечети и другие образцы исламской культуры на оккупированных землях были превращены в хлева, там содержался скот. Подтверждение таких преступлений против человечности отражено на различных сайтах и форумах.

Вызывает сожаление то, что такое известное учреждение культуры как Музей культуры «Метрополитен» позволил обмануть себя без проведения соответствующих научных исследований, превратился в инструмент армянской пропаганды. Такой непрофессиональный подход бросает тень на имидж и непредвзятость музея.

Мы приглашаем представителей Музея культуры «Метрополитен» приехать на наши освобожденные от оккупации земли для того, чтобы на месте изучить состояние наследия Азербайджана и стать свидетелями культурного геноцида, совершенного против Азербайджана», — говорится в заявлении.