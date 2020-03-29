Минкультуры Азербайджана начало новый проект

Министерство культуры Азербайджана начало новый проект под названием «Занимайся творчеством дома (#yaradıcılığıevdəöyrən) — открой себя и стань известным благодаря своим навыкам». Об этом сообщили в минкультуры.

«В связи с угрозой коронавируса Оперативный штаб при Кабмине принял решение об объявлении на территории страны особого карантинного режима. Проект #yaradıcılığıevdəöyrən инициирован министерством для онлайн-продвижения сферы культуры, для организации полезного времяпровождения граждан на дому», — говорится в сообщении.(Trend)